北原槙がカタール戦で2ゴールを決めたU-17日本代表は現地時間5月5日、AFC U-17アジアカップの初戦でカタール代表と対戦し、3-1で逆転勝利した。この試合でFC東京の北原槙が独走ドリブルからゴールを決めて勝利に貢献。AFCは公式サイトで「試合を決定づけた」と北原を称賛した。試合は前半26分、カウンターを受ける流れから失点を喫したが、後半に入ると日本が流れを掴んだ。後半６分に北原のフリーキックからFW齋藤翔（横浜FC