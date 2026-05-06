タレントで俳優の河合郁人（３８）が、舞台「したいとか、したくないとかの話じゃない２０２６」（１２〜１７日、東京・よみうり大手町ホール）で朗読劇に初挑戦する。２週連続インタビューの前編は、２０２３年末に「Ａ．Ｂ．Ｃ―Ｚ」を離れ、情報・バラエティー番組を中心に活動する中、チャレンジする朗読劇への思いを語った。（ペン・奥津友希乃）個人での活動に転じて約２年、距離ができていた芝居の世界に河合が再び飛