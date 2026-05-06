セガプライズより、ディズニー＆ピクサーのキャラクターグッズが続々登場！今回は2026年4月24日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『モンスターズ・インク』LぬいぐるみむすっとVer.“マイク・ワゾウスキ”を紹介します☆ セガプライズ ディズニー＆ピクサー『モンスターズ・インク』LぬいぐるみむすっとVer.“マイク・ワゾウスキ” 登場時期：2026年4月24日より順次サイズ：全長約35×20