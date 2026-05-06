21年6月に解散を発表した元お笑いコンビ「アジアン」で女優に転身した隅田美保（50）が5日、自身のインスタグラムを更新。仲良しなイケメン俳優とのツーショットを公開した。「友達が大阪にキター」とつづり、1枚の写真をアップ。「共演して8年なにかと仲良くしてくれてる劇団EXILEの小澤雄太くん」と記し、小澤雄太とのツーショットを披露した。「舞台の大阪公演で関西にきたからと連絡くれてランチ相変わらず適当