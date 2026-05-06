9人組グループ・Snow Manの最新シングル「BANG!! / SAVE YOUR HEART / オドロウゼ！」が、5月6日発表の最新「オリコン週間合算シングルランキング」で、自身通算12作目の1位を獲得した。【動画】Snow Man「BANG!! / SAVE YOUR HEART / オドロウゼ！」MV週間ポイント（PT）は2026年度最高の91万7322PT【※1】【※2】。自身が歴代1位の記録を持つ「合算シングル週間80万PT超え作品数」を10作に自己更新【※3】した。表題曲の「