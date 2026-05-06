北アルプスの猫又山周辺で今月2日から登山に出かけたまま行方がわからなくなっていた60代の男性はけさ、無事が確認されました。行方がわからなくなっていたのは東京都の会社員・板倉四郎さん（66）です。上市警察署によりますと板倉さんは今月2日、上市町の馬場島から1人で入山し北アルプスの猫又山などを周りおとといには下山予定でした。下山予定を過ぎても連絡が取れないことからきのう午前、家族が警察に通報し、捜索していま