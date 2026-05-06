俳優の松たか子が主演を務める、深田晃司監督の最新作『ナギダイアリー』（9月25日公開）の新規場面写真4点が解禁された。本作は、5月12日開幕の「第79回カンヌ国際映画祭」コンペティション部門でのワールドプレミアを控えている。【画像】この記事で紹介している場面写真本作は、自然豊かな町「ナギ（岡山県奈義町がモデル）」を舞台に、彫刻家の寄子（松）が静かな日常の中で人々と出会い、心に揺らぎが生まれていく数日間