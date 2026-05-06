ゴールデンウィークの連休最終日の6日、帰国ラッシュがピークを迎えています。中山瑞稀記者：国際線のロビーです。大きな荷物を持った人が続々と帰ってきました。成田空港では6日、休暇を海外で過ごした人たちの帰国ラッシュがピークを迎え、1日で約5万3300人が到着する見込みです。帰国した人は…「バリに行ってきました。シュノーケリングで（生き物を）見たりした」「ピラミッドみたり、大エジプト博物館入ってみたり。（旅行会