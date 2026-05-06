女子プロゴルファーの上田桃子（39＝ZOZO）が5日、自身のインスタグラムを更新。昨年10月に出産した第1子男児の初節句ショットを公開した。「端午の初節句」とつづり、兜と長男のショットを披露した。「私も小さい時菖蒲のお風呂に入ってたな〜と懐かしくなりました」と菖蒲のお風呂に入るショットもアップした。「#無病息災」「#こどもの日」と添えた。この投稿に、フォロワーからは「初節句おめでとう」「ぷくぷくちゃ