8人組グループ・timelesz（タイムレス）の最新アルバム『MOMENTUM』（モーメンタム）が、5月6日発表の最新「オリコン週間合算アルバムランキング」において、週間32万7057PTで1位を獲得。前作『FAM』（2025年6月23日付）に続き、自身通算8作目の1位を獲得した。【動画】timelesz｢GOOD TOGETHER｣「４分間だけ時間をください」MV（YouTube ver.）同日付の最新「オリコン週間アルバムランキング」でも1位に初登場し、オリコン週間