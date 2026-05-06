京都・南丹市で男子児童の遺体を遺棄した疑いで逮捕された父親を、警察がきょうにも殺人の疑いで再逮捕する方針を固めました。南丹市の会社員・安達優季容疑者（37）は、小学生の息子・結希さん（当時11）の遺体を市内の山林に遺棄した疑いで先月、逮捕されました。警察は、これまでに市内の公衆トイレなど、事件にかかわる場所の捜査を進めてきました。捜査関係者によりますと、安達容疑者は逮捕前の任意の取り調べに対し、「南丹