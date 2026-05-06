アメリカのトランプ大統領は5日、イランとの協議に大きな進展があったとしてホルムズ海峡で足止めされている船舶を退避させる計画を、短期間停止すると表明しました。トランプ大統領は5日、SNSでホルムズ海峡で足止めされている船舶の退避計画「プロジェクト・フリーダム」を短期間停止すると表明しました。パキスタンなど仲介国の要請や戦闘終結に向けた協議で、大きな進展があったことに基づくものだとしていて、合意ができ、署