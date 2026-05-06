パパとの散歩を楽しみにしていた犬が、ママに連れて行かれそうになった際に見せたわかりやすい反応が、TikTokで注目されています。 投稿したのは、ジャーマンシェパードドッグのランちゃんと暮らしている「ルークとラン」さん。投稿から3.8万回以上再生され、「パパっ子ちゃんなんですね」といったコメントが寄せられています。 【動画：パパと散歩に行きたい犬→ママが連れて行こうとした結果…あからさ