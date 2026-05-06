カツラが似合い過ぎた柴犬の姿が反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で538万8000回再生を突破し、「北川景子で草」「髪かきあげてて爆笑ｗｗ」「めっちゃ仕事できそうな美人」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：OLごっこをするため『犬にカツラを被せた』結果→あまりにも似合いすぎている光景】 OLごっこをする柴犬と飼い主 TikTokアカウント「nobuchan0229」の投稿主さんは