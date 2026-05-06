日本旅行は、「春旅・夏旅キャンペーン GW売りつくしセール」の一環で、夏の旅行に利用できるクーポンを、4月27日午後3時から5月29日午後2時59分まで配布している。7月1日から9月30日にかけて出発する国内旅行が対象で、最大7,500円の割引となる。対象商品はJR・新幹線+ホテルパック、国内宿泊、飛行機+宿泊の3種類。会員限定で、他の割引やクーポンとの併用はできない。予約上限に達し次第終了となる。WESTER会員は利用できず、プ