強力な自走迫撃砲ウクライナ政府の公式サイトであるユナイテッド24は2026年4月30日、ロシア軍の2S4「チュリパン」240mm自走迫撃砲を追跡し破壊する映像を公開しました。忍び寄る刺客…これが、の2S4「チュリパン」撃破の瞬間です（動画）攻撃を実行したのは、ウクライナ軍の第118独立機械化旅団で、林に隠蔽されていたチュリパンを自爆ドローンで破壊しています。チュリパンは、旧ソ連時代の1975年に部隊配備が始まった自走