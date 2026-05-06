旅とは、単なる移動ではなく、その人の感性や記憶、価値観までも映し出す行為なのかもしれません。ETROは、英国の老舗ラゲッジブランド Globe-Trotter との新たなコラボレーションを発表しました。Courtesy of ETRO JAPAN本コレクションは、「旅」を本質的かつ没入的な体験として捉える両ブランドの価値観から生まれたものです。エトロが創業以来大切にしてきたノマディックな精神と、多文化への探究心。そして、グローブ・トロッ