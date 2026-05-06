札幌市北区篠路でプレハブが燃える火事がありました。近くの住宅に延焼しているということで、消火活動が続けられています。プレハブ小屋から黒煙と炎が激しく上がっています。周りには消防隊もいて、現在も消火活動が続けられています。火事があったのは、札幌市北区篠路２条５丁目にあるプレハブ小屋です。５月６日午前１０時２０分ごろ、配達業者から「プレハブが燃えている」と消防に通報が入りました。消防によると、いまのと