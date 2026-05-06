面識のある60代の女性にSNSで「死ね」などとメッセージを送り、脅迫したとして屋久島町の男(70)が逮捕されました。逮捕されたのは、屋久島町安房の男(70)です。警察によりますと、男は4日午後11時10分ごろ、面識のある60代の女性にSNSで「お前は一生許さない。そして死んでいく。苦しんで死ね」などとメッセージを送り、脅迫した疑いが持たれています。5日の朝、女性の関係者から相談を受けた警察が、男に任意で