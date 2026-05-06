大谷は今季最長の7回2失点だった(C)Getty Imagesドジャースの大谷翔平が現地時間5月5日、敵地でのアストロズ戦に先発登板。投手専念でマウンドに上がると、今季最長の7回を投げて89球、4安打2失点8奪三振という内容だったが、打線の援護に恵まれず、今季2敗目。チームは1−2で敗れた。【動画】大谷翔平のエグいスイーパー！空振り三振を奪うシーンをチェック大谷は初回、160キロの直球でホセ・アルテューベを空振り三振に仕留