ゴールデンウィーク最終日いかがお過ごしでしょうか。きょう6日（水）は、西日本から東日本の日本海側と北海道は概ね晴れるでしょう。西日本から東日本の日本海側は雲が広がりやすく、にわか雨の所もありますが、全体的には穏やかな天気となりそうです。南西諸島は午後も雨の降り続く所が多いですが、夜にかけて徐々に弱まるでしょう。南西諸島は雲が広がりやすく、所によりにわか雨がありそうです。あす7日（木）は、九州から東北