◆米大リーグアストロズ２―１ドジャース（５日、米テキサス州ヒューストン＝ダイキンパーク）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が５日（日本時間６日）、敵地・アストロズ戦に先発し、８９球を投げて７回４安打２失点、８奪三振の好投を見せたが、２敗目（２勝）を喫した。２３年９月に２度目の右肘手術を受け、昨年６月に投手としても復帰した大谷が７回以上を投げたのはエンゼルス時代の２３年７月２７日（同２８日）の敵地