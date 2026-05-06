お笑いコンビ「次長課長」の河本準一（５１）の最新姿をフォロワーが二度見した。河本は６日までにインスタグラムで「ニューヘアー！！」とイメチェン報告。かなり短いぱっつん前髪でサイドも刈り上げた超ショートヘアに変ぼう。「似合ってんの？この髪。＃タンメン」と問いかけた。この投稿にはテレビ東京系「じっくり聞いタロウ〜スター近況（秘）報告〜」（日曜・深夜２時２０分）で共演するタレント・熊切あさ美が「わぁ