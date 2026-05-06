◆米大リーグカブス３×―２レッズ（５日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）カブスの鈴木誠也外野手（３１）が５日（日本時間６日）、本拠地・レッズ戦に「４番・右翼」で先発出場し、３度の得点機でいずれも凡退した。試合はカブスがサヨナラ勝ちし、７連勝を飾った。レッズ先発は左腕アボット。２回先頭の第１打席は右飛。０―１の４回１死一、二塁では三ゴロに倒れた６回２死の第３打席は四球。０―２の７回に