◇ナ・リーグカブス 3―2 レッズ（2026年5月5日シカゴ）カブスの鈴木誠也外野手（31）が5日（日本時間6日）、本拠でのレッズ戦に「4番・右翼」で先発。4打数無安打1四球だった。ナ・リーグ中地区首位のカブスはタイブレークの延長10回に3―2でサヨナラ勝ちし、7連勝＆本拠13連勝を飾った。カブスは10回表を5番手ロリソンが無失点に抑えた。その裏無死二塁からの攻撃で、前の打席で同点ソロを放っていた6番・ブッシュが叩