日本代表チームの強化に携わり、森保一監督（５７）をそばで支える山本昌邦ナショナルチームダイレクター（ＮＤ、６８）が４日までにスポーツ報知の単独インタビューに応じ、森保監督の選手から信頼される人間性やマネジメント力について語った。全体ミーティング前にベンチから外れた選手に個別で説明を行う気遣いや、食事会場などで選手と１対１で対話する姿勢を「聞く天才」と評す。「和で戦う」森保流リーダーシップで選手の