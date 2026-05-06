赤沢経済産業大臣は、UAE＝アラブ首長国連邦を訪問し、原油の追加供給について確約を得たことを明らかにしました。赤沢経産相「現時点で具体的な数量など申しませんが、原油の着実な追加供給についても確認を得ています」赤沢経産相は5日、UAEのジャーベル産業・先端技術大臣と会談し、日本への原油の供給を増やすほか、日本国内にある「産油国共同備蓄」への補充と備蓄量の増加について要請したということです。また、将来的な原