「ごめん、パパが休みだからランチに行けない」。誰に止められたわけでもないのに、自分から予定をキャンセルしていた。23年に離婚を公表した香坂みゆきさんが、20年の結婚生活を振り返って気づいたのは、「妻はこうあるべき」という見えないルールを課し、自分を縛ってきたのは、他でもない自分だったという事実でした。「本当はずっと自由だった」と語る、今の心境とは。 【写真】還暦過ぎた香坂さん「弾ける笑顔が素敵」