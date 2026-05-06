◇春季高校野球山梨県大会準決勝山梨学院2―0日本航空（2026年5月5日山日YBS）春季高校野球山梨県大会の準決勝が行われ、今春の選抜に出場した山梨学院が2―0で日本航空を下し、5年連続17度目の春季関東大会出場を決めた。この試合、今秋ドラフト1位候補に挙がる山梨学院の最速152キロの二刀流右腕・菰田陽生（こもだ・はるき）主将（3年）はベンチ入りすることなく、一塁側内野席で応援団として声を枯らした。0―0で迎