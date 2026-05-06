今日の朝ドラ見た？日常の話題のひとつに最適な朝ドラ（連続テレビ小説）に関する著書を2冊上梓し、毎日レビューを続けて12年目の著者による「読んだらもっと朝ドラが見たくなる」「誰かと話したくなる」連載です。本日は、第28回（2026年5月6日放送）の「風、薫る」レビューです。（ライター木俣 冬）日本髪に戻った多江看護学校編、せっかく個性的な5人の生徒がいるのだから、そろそろひとりずつのエピソードが見たい。津