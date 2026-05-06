ユヴェントスが来季のチャンピオンズリーグ（CL）出場権獲得を逃した場合、複数の主力が流出するシナリオもあり得るようだ。5日、イタリア紙『ガゼッタ・デッロ・スポルト』が報じた。2025−26シーズンのセリエAは残り3試合。ユヴェントスが2試合連続ドローと足踏みしている間に5位ローマとの勝ち点差は「1」に縮まり、6位コモも勝ち点差「3」でしがみついている。ユヴェントスの残り3試合は、残留争いの渦中にある17位レッチ