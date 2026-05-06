「アストロズ２−１ドジャース」（５日、ヒューストン）ドジャースが１点を追う九回にまさかのハプニングが発生した。２死からロハスが見逃し三振に倒れたかに思われたが、ＡＢＳチャレンジでストライクからボール判定に覆った。すると球場には勝利の花火が打ち上がる珍事となった。２死一塁で打席に入ったロハス。懸命にファウルで粘って迎えた５球目、外角からのスイーパーに球審はストライクをコールした。これにロハスは