ソフトバンク杉山一樹投手（28）が6日の西武戦前練習に合流した。調整を引き上げた後には「（1軍に）上がったとしても戦力にならないといけない。自分の中で今回のことは前向きなことではないので。本当に、やるしかない気持ちです」と話した。ベルーナドームのバックスクリーン付近での投手陣が集結しての円陣ではあいさつをしたあとに、帽子を取って深く一礼し、騒動をわびた。仲間からは拍手を受けていた。投手練習を視察に