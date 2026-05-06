愛知県西尾市のリサイクルショップで5日夜、商品を万引きし店員に体当たりをしてケガをさせたとして、フィリピン国籍の男が逮捕されました。警察によりますと、5日午後7時ごろ、西尾市新在家町の「お宝創庫 西尾店」で、パソコンのキーボードを万引きしようとした男が、店員に声をかけられ走って逃げました。男は店からおよそ300m離れた駐車場で店員らに取り押さえられましたが、逃げる途中に男が落としたスマ&#