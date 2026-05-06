三重県鈴鹿市の宮指路岳（くしろだけ）で登山中に遭難した滋賀県の50代の男性が、6日朝に発見され、無事に下山しました。警察によりますと、5日午後6時半ごろ、鈴鹿市にある宮指路岳のヤケギ谷コースで、50代の男性から「遭難した」と消防に通報がありました。男性は滋賀県から1人で登山に訪れ、4合目から6合目のあたりで遭難したとみられ、5日夜の捜索では発見に至りませんでしたが、警察と消防は6日朝に捜索を再開し