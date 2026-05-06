板野友美（34）が6日、所属ホリプロからの独立を発表した。板野はこの日、インスタグラムを更新し、2007年（平19）5月から19年、所属した事務所を離れることを伝え、その後、自身のXでも報告した。以下、Xでの報告全文ご報告です。この度、ホリプロを退社し、独立することとなりました。15歳から19年間、本当にお世話になりました。思い返せば、19年前の5月。右も左も分からなかった私を、家族のように温かく見守ってくださり、気