6日の石川県内は高気圧に覆われ、金沢などでは夏日手前まで気温が上がる見込みです。こうした中、奥能登を鮮やかな赤で彩るのとキリシマツツジが見ごろを迎えています。高気圧に覆われ、朝から青空が広がっている6日の石川県内。午前11時までの最高気温は、小松で24.5度、金沢で22.2度などとなっています。 こうした中、能登町の萬年寺では、深紅の色を付けたのとキリシマツツジが見ごろを迎え、青空とのコントラストを描いて