大型連休最終日の6日、金沢駅は連休を石川県内で過ごした観光客や帰省客で午前中から混雑しています。連休最終日の6日、金沢駅は大きな荷物を手にした観光客や帰省客で朝から混み合い、見送りに来た人たちとの別れを惜しんでいました。 愛知からの観光客：「音楽堂で音楽祭やってたんでそれを聞きに来ましたね。素晴らしかったです。やっぱり日本海側なんでおいしい魚たくさん食べて、名古屋から来たんですけど、ちょっと味わ