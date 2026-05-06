【モデルプレス＝2026/05/06】9人組ガールズグループ・NiziU（ニジュー）のMIIHI（ミイヒ）が5月5日、自身のInstagramを更新。幼少期のショットを公開した。【写真】NiziUメンバー「すでに完成してる」父に抱かれた幼少期ショット◆ミイヒ、父に抱っこされたショットミイヒは「ちびみいひ」とつづり、こどもの日にちなんだ幼少期のショットを多数投稿。白とピンクのノースリーブのトップスを着て、父に抱っこされた姿を公開した。