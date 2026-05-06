“模範的なイメージ”が、かえって負担になるスターたちがいる。韓国メディア『DC Inside』が4月27日から5月3日まで、「模範的なイメージのせいで、小さな論争も大きく注目されそうなスターは？」というテーマで投票を行った結果、チャン・ウォニョン、ユ・ジェソク、パク・ウンビンが上位に入った。【関連】日本人が選ぶ「最高に美しい韓国女優」1位はキム・ユジョン！2位以降も納得の顔ぶれ総投票数1万3073票のうち、1位はガール