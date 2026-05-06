【モデルプレス＝2026/05/06】タレントの辻希美が5日、自身のYouTubeチャンネルを更新。美容施術を行ったことを明かした。【写真】38歳5児のママタレ、美容整形の経過◆辻希美、クマ取り手術を報告辻は冒頭「ちらほら動画内で私が言っていたと思うんですけど、ちょっとこのクマが気になるという、クマ取りをしたいという話をしている動画があったと思う」と以前から自身が気にしていたというクマについて言及。「こっち（左目下）