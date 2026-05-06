【モデルプレス＝2026/05/06】元日本テレビで現在はフリーの宮崎宣子アナウンサーが5月5日までに、自身のInstagramストーリーズを更新。母が作ったパンの写真を投稿した。【写真】46歳フリーアナ「画面から良い匂いしてきそう」母手作りのあんぱんズラリ◆宮崎宣子、母が焼いたあんぱん披露宮崎は「あんぱん好きの息子のために母が焼いてくれました」とつづり、写真を投稿。パン教室を営む母が作ったこんがりと焼けたあんぱんがズ