連休最終日の今日6日(水・祝)は、北日本(東北・北海道)で気温が急上昇し、最高気温25℃以上の夏日続出となるでしょう。山形27℃、青森25℃予想など今年初の夏日になれば、福岡よりも早く夏日になることに。北海道も雪降る寒さから一転、初夏の陽気となるため、休息や水分補給をこまめにとりましょう。北日本で気温急上昇7月並みの所も今日6日(水・祝)は、北日本や北陸、西日本の日本海側を中心に晴れるでしょう。北日本の上空に