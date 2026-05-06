ゴールデンウィーク明けは東北や北海道を中心に雨の降る所がありますが、17日(日)頃にかけて晴れる所が多いでしょう。九州から関東では、最高気温25℃以上の夏日が続くようになり、東北や北海道でも夏日になる所が出てきそうです。熱中症対策を心がけてください。8日・9日は東北や北海道を中心に雨沖縄は梅雨空ゴールデンウィーク明けの明日7日(木)は広い範囲で晴れますが、九州南部から関東では低気圧や前線の影響で雨の降る所