5月6日、京都府警捜査本部が安達優季容疑者（37）を殺人の疑いで再逮捕する意向であることが報じられた。安達容疑者は、再婚相手の子である結希くん（当時11）の遺体を遺棄したとしてすでに逮捕されていた。【容疑者の卒業アルバム写真】逮捕された義父の笑顔連日メディアが大きく取り上げてきたこの事件。結希くんを慈しむ複数の親族と一つ屋根の下で暮らしながら、安達容疑者が凶行に及びえたことに、日本中が大きな衝撃を受