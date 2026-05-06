広東全美花卉科技が栽培するコチョウラン。（広州＝新華社配信）【新華社広州5月6日】ロシアのモスクワやサンクトペテルブルクの大型スーパーの花売り場では、コチョウランがしばしば主役になっている。ロシアの冬は長く寒いため、2〜3カ月咲き続ける鉢植えのコチョウランは、多くの家庭にとって「冬の憂鬱（ゆううつ）」を和らげる小さいけれど確かな楽しみで、長い冬に彩りを添える「小さくあでやかな1鉢」の多くは、中国広