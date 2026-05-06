高級志向のフレイザー車カイザーが大衆車ブランドだったのに対し、フレイザーは高級ブランドであり、価格もそれにふさわしいものだった。最上位モデルのフレイザー・マンハッタンは2712ドル（現在の価値で約4万ドル＝約625万円）だが、当時の新型キャデラック・シリーズ62の価格は2523ドルだった。この1947年の宣伝写真に見られるように、1947年モデルの車内は広々としている。上質なカーペットとシートの張り地にご注目いただきた