アストロズ戦に先発登板したドジャース・大谷＝ヒューストン（共同）【ヒューストン共同】米大リーグは5日、各地で行われ、ドジャースの大谷はヒューストンでのアストロズ戦に投手専念で先発登板して3年ぶりに7回を投げ、2本塁打を含む4安打2失点と好投したが、2敗目（2勝）を喫した。試合は1―2だった。ブルージェイズの岡本はレイズ戦に「3番・三塁」で出場し、一回に2試合ぶりの本塁打となる10号先制ソロを放った。4打数2安