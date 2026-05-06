京都府南丹市の山林に小学生の息子の遺体を遺棄したとして父親が逮捕された事件で、警察はきょうにも父親を殺人の疑いで再逮捕する方針です。南丹市の小学生・安達結希さん（当時11）の遺体が先月13日に市内の山林で見つかった事件で、父親で会社員の安達優季容疑者（37）が遺体を遺棄した疑いで逮捕されました。警察によりますと、遺体は複数の場所に転々と移動させられたとみられています。捜査関係者によりますと、結希さんは3