けさ、福島県郡山市の磐越自動車道でマイクロバスが絡む事故がありました。バスに乗っていた1人が死亡し、26人が重軽傷を負いました。現場から中継です。【写真を見る】高校生乗せたマイクロバスがクッションドラムとガードレールに衝突男子高校生が投げ出され死亡、26人けが 重軽傷も福島・郡山市の磐越道上り線事故からおよそ4時間が経ちましたが、現場はいまも通行止めとなっていて、警察による捜査も続いています。事